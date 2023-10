Attentat à Arras : les gardes à vue de quatre personnes ont été levées, dont celles de la mère et la sœur du suspect

Un détenu radicalisé, qui échangeait avec l'assaillant sur des réseaux sécurisés, a également été relâché lundi sans poursuites à ce stade et est retourné en détention.

Temps de lecture : 1 min

Quatre jours après l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais), les gardes à vue de quatre personnes ont été levées, lundi 16 octobre. La mère et la sœur du suspect ont notamment été remises en liberté, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Elles étaient toutes les deux placées en garde à vue depuis vendredi, le jour de l'attaque. L'oncle de Mohamed M. et un détenu radicalisé, qui échangeait avec le principal suspect sur des réseaux sécurisés, ont également été relâchés sans poursuites à ce stade. Le second est retourné en détention, a appris France Télévisions de sources concordantes.

Le suspect, toujours en garde à vue, était surveillé par les services de renseignement, inscrit au FSPRT et fiché S. Agé de 20 ans, ce Russe du Caucase est arrivé en France avant ses 13 ans. Il se trouve en France sans titre de séjour, mais ne peut être expulsé. En raison de son profil, le ministère de l'Intéreur demande aux préfets de renforcer la surveillance des jeunes hommes originaires du Caucase âgés entre 16 et 25 ans et chez qui une "forme de radicalisation très forte" a été détectée. Les préfets sont par ailleurs invités à signaler les sites sensibles qui doivent être protégés dans le cadre du dispositif Sentinelle.