Attaque du Hamas contre Israël : les États-Unis à la recherche d’un médiateur

Durée de la vidéo : 2 min

Antony Blinken a entamé une tournée au Moyen-Orient, après l’attaque du Hamas contre Israël. Un travail de l’ombre, d’influence et de pouvoir. Explications.

Antony Blinken a visité sept pays en l’espace de quelques heures, avec à chaque fois la même question : “Qui peut encore faire pression sur le Hamas ?” Dans la stratégie américaine, il y a un passage incontournable : Doha, au Qatar. Si l’Amérique se tourne vers le Qatar, c’est qu’il finance depuis des années de grands projets à Gaza.

Un profil de médiateur

Et le Qatar a récemment joué les intermédiaires entre les États-Unis et l’Iran pour libérer des prisonniers américains. Le profil idéal pour jouer les médiateurs. Un autre pays pourrait être tenté de se positionner : l'Arabie saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salmane travaillait ces derniers mois à une normalisation des relations avec Israël, et ses finances sont quasi illimitées. “Les Saoudiens ont l’argent nécessaire pour investir à Gaza, mais aussi pour imposer leurs conditions aux Israéliens en les incitant à faire des concessions”, selon John B. Alterman, du centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Selon les informations de France Télévisions, des premiers canaux de communication ont été ouverts entre le Hamas et les Occidentaux.