Attaque du Hamas contre Israël : Emmanuel Macron s'exprimera jeudi soir à 20 heures dans une allocution télévisée

Le chef de l'Etat doit réunir à la mi-journée à l'Elysée les chefs des partis politiques pour évoquer la situation en Israël.

Alors que l'exécutif redoute d'éventuelles répercussions nationales après l'attaque du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron va prendre la parole dans une allocution télévisée, à 20 heures jeudi 12 octobre. Ces derniers jours, la France a fermement condamné les "attaques terroristes perpétrées par le Hamas" et a affirmé son "plein soutien" à l'Etat hébreu.

Avant cela, à midi, le chef de l'Etat doit réunir à l'Elysée les chefs des partis politiques pour évoquer la situation "à la suite des actes terroristes commis en Israël". Cette rencontre à huis clos se déroulera en présence de la Première ministre, Elisabeth Borne.

La France insoumise confirme sa présence à la réunion

Elle rassemblera donc les dirigeants des formations du camp présidentiel (Renaissance, MoDem, Horizons) et d'opposition (Rassemblement national, Les Républicains, Union des démocrates et indépendants, Parti radical, La France insoumise, Parti socialiste, Europe Ecologie-Les Verts et Parti communiste français). Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique social et environnemental sont également conviés.

Sollicitée par franceinfo, la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier, assure qu'elle participera "bien évidemment" à ce rendez-vous lancé par le chef de l'Etat. Le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, et Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, ont aussi confirmé leur présence à franceinfo.