Attaque du Hamas contre Israël : "Aujourd'hui la terreur a montré qu'elle n'avait pas de limite", dénonce Boaz Bismuth, député du Likoud

Des milliers de roquettes ont été tirées vers Israël depuis Gaza ce samedi, une attaque revendiquée par le Hamas palestinien. "Si le Hamas pense qu'il va fêter sa plus grande victoire contre Israël, ils vont très vite découvrir que ça va être leur plus grande défaite", assure un député du Likoud, parti de droite en Israël.

"La journée a été très dure. Même pour nous qui sommes habitués à des actions terroristes", a expliqué samedi 7 octobre sur franceinfo, Boaz Bismuth, député du Likoud, le parti de droite en Israël, après les attaques coordonnées du Hamas en Israël qui ont fait "plus de 200 morts" selon l'armée israélienne.

"Ce que Israël a vécu aujourd'hui, c'est du jamais vu depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui la terreur a montré qu'elle n'avait pas de limite", a poursuivi Boaz Bismuth. Ce sont "des barbares qui tuent sauvagement des jeunes, des vieilles dames". Après ils "célèbrent la victoire devant les corps mutilés".

"Israël est sous l'effet du choc", mais "Israël n'est jamais plus uni que dans ces moments-là. La nation est unie. Si le Hamas pense qu'il va fêter sa plus grande victoire contre Israël, ils vont très vite découvrir que ça va être leur plus grande défaite. Cette fois-ci la victoire israélienne contre le Hamas va être claire, nette et précise", a-t-il averti.

Nous menons "une guerre contre un groupe terroriste et si en France, je vous demande de négocier avec Al Qaïda ou le Hamas, vous me diriez que c'est inconcevable. Ce sont des groupes terroristes qui ne veulent pas de l'Occident, de nos valeurs".