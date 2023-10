Attaque du Hamas contre Israël : au moins 100 civils tués dans le village israélien de Kfar Aza

Durée de la vidéo : 1 min

Dans le village israélien de Kfar Aza, au moins 100 civils ont été tués lors de l'assaut du Hamas, durant le week-end du samedi 7 octobre, selon l'armée de l'État hébreu. La riposte d'Israël sur Gaza se poursuit, mercredi, et elle s'annonce sans merci.

À Kfar Aza (Israël), les cadavres sont ramassés par dizaines, mardi 10 octobre. Dans ce village, l'assaut des combattants du Hamas durant le week-end dernier a viré au massacre. Selon l'armée, au moins 100 civils ont été tués, sans aucune distinction. Parmi les victimes, il y a des femmes, des enfants et même, d'après les militaires, des nourrissons.



Une pression maximale d'Israël sur Gaza

Cette invasion terrestre du Hamas bouleverse Israël. Une situation inédite depuis 1948. "Des terroristes sont venus dans les maisons, à l'intérieur du territoire israélien, et là, c'est un traumatisme énorme parce que ça rappelle l'Histoire", a indiqué Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien, dans "Télématin", mercredi matin. Dans la bande de Gaza aussi, les scènes de désolation se multiplient. Les frappes israéliennes continuent de s'abattre sur les habitants. L'État israélien met une pression maximale sur Gaza. Outre les frappes, il a instauré un blocus total du territoire, et l'arrêt immédiat de l'approvisionnement en eau.