Attaque du Hamas contre Israël : en massacrant des civils, le mouvement islamiste cherche à terroriser la population

Des civils ont été massacrés dans certains villages israéliens lors de l'attaque du Hamas survenue durant le week-end du samedi 7 octobre. Présent sur le plateau du 8 Heures, mercredi, le journaliste Etienne Leenhardt explique que "le premier objectif" du Hamas est de "terroriser" la population.

Lors de l'attaque du Hamas contre Israël déclenchée samedi 7 octobre, des villages de l'État hébreu ont été le théâtre de massacres de civils. Quels peuvent être les objectifs du Hamas en utilisant un tel niveau de violence ? "Le premier objectif, et il est atteint, c'est tout simplement de faire peur, de terroriser, et en même temps de décrédibiliser les autorités israéliennes et l'armée israélienne vis-à-vis de leur opinion publique en disant : 'Vous n'avez pas été capables d'empêcher cela'", explique le journaliste Etienne Leenhardt, présent sur le plateau du 8 Heures, mercredi.

"Le deuxième objectif est politique : mettre le Hamas au centre de la cause palestinienne", poursuit le journaliste. "Le troisième objectif, c'est l'engrenage, que la violence de ces massacres provoque une réaction de vengeance totale et peut-être pas très contrôlée d'Israël, notamment à Gaza, (...) et que ça provoque un embrasement général dans la région au moment où certains pays arabes tentaient un rapprochement avec Israël", conclut Etienne Leenhardt.