Attaque de l'Iran contre Israël : Emmanuel Macron clarifie les annonces d'Israël sur "l'aide" apportée par la France

Lundi 15 avril, le président de la République a tenu à clarifier la version du gouvernement israélien selon laquelle la France, et d'autres pays alliés, auraient aidé Israël à abattre les drones envoyés dans son espace aérien par l'Iran dans la soirée du samedi 13 avril.

L'armée israélienne annonçait, dimanche 14 avril, que la France l'a aidée à se défendre de l'attaque aérienne lancée par l'Iran dans la nuit du samedi 13 avril. Dans la matinée du lundi 15 avril, le président Emmanuel Macron a rectifié cette information, évoquant l'autodéfense des bases françaises aériennes en Jordanie. "À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans la nuit de samedi", a-t-il précisé au micro de RMC.

La médiation plutôt que le conflit armé

La France est présente depuis dix ans en Jordanie, via sa base aérienne H5. Dans ce conflit ouvert entre l'Iran et Israël, l'État veut éviter un embrasement. "La France n'a pas à être partie prenante", a soutenu l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin sur franceinfo, qui souhaite plutôt "pondérer". Mais l'influence française dans cette région du monde s'amenuise. Isoler l'Iran et convaincre Israël de ne pas riposter, c'est la ligne définie par la France et les Occidentaux.