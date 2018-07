Airbnb : louer un bien dans une colonie israélienne en Palestine, est-ce légal ?

Quand on part en vacances, il est possible de louer un Airbnb en Italie, aux États-Unis ou encore... Dans une colonie israélienne en Cisjordanie. Plutôt surprenants quand on sait que ces colonies sont considérées comme illégales par l'ONU et quasiment l'ensemble de la communauté internationale. Question : l'activité d'Airbnb est-elle légale ? Non pour François Dubuisson, professeur de droit international.

"Une manière de tromper le consommateur"

En 2016, le conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est même engagé à publier une liste d'entreprises gagnant de l'argent dans les colonies israéliennes. Une liste tellement explosive qu'elle n'a pas encore été publiée. Interrogée par franceinfo, Sandrine Clavel, professeure de droit international privé, estime que l'activité d'Airbnb n'est pas illégale à proprement parler et l'entreprise ne risque pour l'instant rien sur le plan juridique. Autre problème pour François Dubuisson, sur le site Airbnb, plusieurs biens situés dans les territoires palestiniens sont indiqués comme étant en Israël. "Il y a une manière de tromper le consommateur", remarque-t-il. Problème de légalité ou d'éthique, en tout cas, aucun pays n'a sanctionné Airbnb.