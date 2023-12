Irak : un combattant pro-iranien tué dans des frappes américaines, Bagdad dénonce un "acte hostile"

Le Pentagone a visé trois sites situés en Irak, notamment à Hilla et Wassit. Le gouvernement irakien a évoqué une "atteinte inacceptable à la souveraineté".

Ces frappes interviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées par la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Au moins un membre d'une faction irakienne pro-Iran a été tué et une vingtaine d'autres personnes ont été blessées au cours d'opérations de l'armée américaine, mardi 26 décembre, contre trois sites situés en Irak et utilisés par des groupes pro-iraniens, ont affirmé à l'AFP des sources de sécurité irakiennes.

Selon un responsable du ministère irakien de l'Intérieur, une de ces frappes a touché un site à Hilla, dans le centre du pays, tandis qu'une autre a frappé un site sur la localité de Wassit, dans le sud. "Le ciblage de sites militaires irakiens par la partie américaine est considéré comme un acte hostile", a réagi le gouvernement irakien dans un communiqué.

Selon ce texte, les frappes ont tué un "membre" des forces de sécurité et blessé "18 personnes, dont des civils". Elles "nuisent aux relations bilatérales" et représentent "une atteinte inacceptable à la souveraineté" irakienne, a insisté Bagdad.

Des frappes "nécessaires et proportionnées"

Auparavant, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avait annoncé que l'armée américaine avait "procédé à des frappes nécessaires et proportionnées sur trois installations utilisées par les Brigades du Hezbollah", une organisation considérée comme terroriste, selon le département d'Etat américain, ainsi que par "des groupes affiliés en Irak".

Ces frappes sont "une réponse à une série d'attaques contre des personnels américains en Irak et en Syrie menées par des milices soutenues par l'Iran, dont celle des Brigades du Hezbollah, affilié à l'Iran, et des groupes affiliés, contre la base aérienne d'Erbil plus tôt dans la journée", a-t-il souligné. Cette attaque perpétrée lundi a blessé trois personnels américains, dont un grièvement, selon une porte-parole de la Maison Blanche.

Menée à l'aide d'un drone explosif, elle a été revendiquée par le groupe Résistance islamique en Irak, une nébuleuse de combattants issus de plusieurs groupes armés pro-iraniens. Les attaques contre des troupes américaines se sont multipliées en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre pour dénoncer le soutien américain à Israël.