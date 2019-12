Irak : Mossoul, défigurée par la guerre contre Daech

Deux ans après la guerre contre Daech, la vieille ville de Mossoul (Irak) reste figée dans les ruines. C'est ici que la création du califat a été proclamée en 2014 par Abou Bakr al-Baghdadi. Partout, des enfants ramassent du plastique et du métal. Aujourd'hui, la deuxième ville d'Irak vit d'une économie basée sur les gravats. "Nous avons tant souffert du temps de Daech, nous avons eu tant de malheurs, cette guerre nous a tout pris", raconte une mère de famille.

L'Unesco veut reconstruire la mosquée al-Nouri

Au milieu des ruines, quelques rares maisons ont été reconstruites. Pour faire revivre Mossoul, l'Unesco projette de réhabiliter la fameuse mosquée al-Nouri. Architectes et spécialistes sont déjà en observation et espèrent entamer les travaux prochainement. Mais la reconstruction sera longue et difficile, parce qu'une large partie de la ville est toujours dangereuse. Les opérations de déminage prendront encore des années.