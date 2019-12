Irak : le Parlement accepte la démission du gouvernement après deux mois de manifestations violemment réprimées

Cette démission est le fruit de deux mois de contestation contre le pouvoir irakien et son parrain iranien, qui a fait plus de 420 morts et des milliers de blessés.

Un manifestant irakien, le 26 novembre 2019 à Basra (Irak). (HUSSEIN FALEH / AFP)