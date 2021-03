Irak : dix roquettes tombent sur une base abritant des Américains, deux jours avant la visite du pape

Une deuxième attaque en deux semaines. Au moins dix roquettes se sont abattues, tôt mercredi 3 mars, sur une base abritant des soldats américains dans l'ouest de l'Irak, tuant un sous-traitant civil, décédé d'une crise cardiaque à cause de cette attaque, selon les sources de l'AFP.

Ces tirs surviennent deux jours avant une visite historique du pape François dans le pays, rappelant à quel point la première visite d'un souverain pontife en Irak est un casse-tête logistique. "Je me rendrai en Irak pour un pèlerinage", a malgré tout déclaré le pape après sa traditionnelle audience du mercredi, en soulignant qu'il souhaitait "rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette Eglise martyre".

En plus des restrictions sanitaires prises pour tenter d'endiguer une deuxième vague inquiétante de Covid-19 dans le pays, les tensions entre les deux puissances agissantes en Irak, l'Iran et les Etats-Unis, sont un obstacle supplémentaire au bon déroulé du programme papal.

Des roquettes "made in Iran"

Alors que Washington pointe régulièrement du doigt les factions armées pro-Iran pour ces attaques, qui se sont multipliées ces dernières semaines, "les forces de sécurité irakiennes mènent l'enquête", a indiqué sur Twitter le colonel Wayne Marotto, porte-parole américain de la coalition.

La source de sécurité irakienne a précisé que les projectiles avaient été tirés depuis un village proche d'Aïn al-Assad, une région désertique où des hommes armés peuvent facilement installer des rampes de lancement, tirer des projectiles et rapidement repartir. Or, le commandement militaire irakien a rapporté que les roquettes étaient de type "Grad". Plus précisément de type "Arash", ont détaillé à l'AFP des sources de sécurité occidentales, de fabrication iranienne et plus imposantes que les roquettes utilisées jusque récemment.

Ennemis jurés, la République islamique d'Iran et les Etats-Unis ont tous deux une présence ou des alliés en Irak. Les Etats-Unis, à la tête de la coalition combattant le groupe Etat islamique (EI), y déploient quelque 2 500 militaires et l'Iran a entre autres le soutien du Hachd al-Chaabi, puissante coalition de paramilitaires intégrée à l'Etat irakien composée principalement de factions armées financées et armées par Téhéran.