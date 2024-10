Liban : l'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements dans le nord et le sud dans le pays

L'armée israélienne a de nouveau bombardé le Liban dans la nuit du vendredi 4 au samedi 6 octobre. Les frappes ciblaient la banlieue sud de Beyrouth, où est implanté le Hezbollah, mais aussi le nord du pays à Tripoli, où un raid a été mené contre un camp de réfugiés palestiniens. Un chef de la branche armée du Hamas y a été tué.

Un épais nuage de fumée s'élève de la banlieue sud de Beyrouth, les nouveaux bombardements israéliens ayant été menés dès le début de la matinée. Les jours et les nuits se suivent et se ressemblent dans les quartiers érigés en bastion par le Hezbollah et désertés par les habitants. Une douzaine de frappes ont eu lieu après minuit sur des bâtiments liés à la milice chiite.

Des frappes dans le nord du pays

Pour la première fois, Israël a mené des frappes dans le nord du Liban, dans la région de Tripoli. La cible était un chef palestinien de la branche armée du Hamas. Au sud du Liban, où les Israéliens tentent de mener des incursions, des combats se poursuivent au sol et dans les airs. Les Israéliens affirment avoir abattu 250 commandants du Hezbollah. Depuis deux semaines, le conflit a fait plus de 1 000 morts et des milliers de blessés. Selon l'ONU, un million de Libanais sont aujourd'hui déplacés.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.