Guerre au Proche-Orient : le nord d'Israël sous le feu des roquettes du Hezbollah

Une nouvelle tension entre la France et Israël... L'ambassadeur de l'État hébreu a été convoqué au Quai d'Orsay à Paris après des "tirs délibérés de Tsahal" contre les forces des Nations unies au sud du Liban. En parallèle, plusieurs dizaines de sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs localités, notamment dans le nord d'Israël, cible régulière des frappes du Hezbollah.

Dans la zone militaire fermée dans le nord d'Israël, l'armée israélienne organise le convoi pour quelques équipes de journalistes. La petite ville de Metoula est une sorte d'enclave israélienne entourée par le territoire libanais et est l'un des endroits les plus dangereux dans le nord d'Israël. Metoula a été évacuée il y a un an. Il ne reste ici plus que l'armée israélienne et quelques volontaires de la défense civile.

Des villages désertés

Il y avait 1 700 habitants dans l'enclave avant le début de la guerre. D'après les autorités locales, la moitié des bâtiments de Metoula a été abîmée par des frappes du Hezbollah. Ces deux dernières semaines, Israël a intensifié ses opérations au Liban, multipliant notamment les incursions terrestres. Mais dans le nord d'Israël, les sirènes retentissent à longueur de temps, faisant fuir la population civile.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.