VIDEO. Prix Nobel de la paix, "rock star de la diplomatie"... Qui était Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU ?

L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort samedi 18 août à 80 ans, après avoir accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses dix années à la tête des Nations unies.

Premier secrétaire général issu de l'Afrique sub-saharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période troublée de la guerre en Irak, avant de voir son bilan terni par des accusations de corruption dans l'affaire "pétrole contre nourriture".

"Rock star de la diplomatie"

Annan s'est vite adapté à son nouveau rôle de diplomate en chef, multipliant les apparitions à la télévision et les participations aux dîners mondains à New York. Jusqu'à devenir une vedette, qualifié par certains de "rock star de la diplomatie".

A son départ, il était cependant un des dirigeants de l'ONU les plus populaires. Conjointement avec l'organisation, il a reçu en 2001 le Prix Nobel de la Paix pour ses "efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique".

"C'est une grande perte pour la communauté internationale, c'est une perte aussi pour les gens qui s'intéressent à la diplomatie internationale car on a besoin de gens qui nous font travailler ensemble et surtout pas des gens qui font des leçons à tout le monde en permanence", a réagi auprès de France 2 l'ancienne ministre Philippe Douste-Blazy.