Quiz Prix Nobel : êtes-vous incollable sur les lauréats et leurs exploits ?

En 2007, le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix au Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), ainsi qu'à l'homme politique américain Al Gore. L'ancien candidat à l'élection présidentielle outre-Atlantique a été distingué pour avoir contribué à alerter le grand public sur les conséquences du réchauffement climatique lié aux activités humaines, notamment à travers son documentaire Une vérité qui dérange, sorti en 2006.

Le prix a également récompensé les scientifiques du Giec qui, au fil des années, compilent et synthétisent toutes "les données scientifiques, techniques et socio-économiques (...) utiles à la compréhension des changements climatiques". Créé en 1988, ce groupe composé de milliers de scientifiques – volontaires et non rémunérés – à travers le monde, a publié six rapports de synthèses ainsi qu'une dizaine de rapports thématiques.