Prix Nobel de la paix : le lauréat Dimitri Muratov dédie sa récompense aux six journalistes de son journal tués

Deux journalistes ont remporté le prix Nobel de la paix, vendredi 8 octobre : Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov. "Ce prix a une résonnance particulière en Russie, où les médias indépendants sont soumis à une pression croissante. Après l’annonce, il y a eu de la surprise et puis, de l’émotion, car son journal, Novaïa Gazeta, mène sans relâche des enquêtes, y compris celles gênantes pour le pouvoir. Il en a payé un lourd tribut", relate Luc Lacroix, le correspondant de France Télévisions à Moscou.

Hommage à Alexeï Navalny

"Dimitri Muratov a dédié son prix aux six journalistes qui ont été tués depuis la création du journal. Parmi eux, Anna Politkovskaïa, qui a été assassinée il y a 15 ans et un jour. Les commanditaires n’ont toujours pas été jugés." En outre, le journaliste a expliqué qu’il aurait "plutôt donné son prix à l’opposant et bête noire du Kremlin, Alexeï Navalny". "Le Kremlin l’a félicité pour son prix, mais comme une réponse cinglante, neuf journalistes ont été désignés agents de l’étranger, ainsi que deux médias", conclut Luc Lacroix.