Prix Nobel d'économie : la Française Esther Duflo récompensée

À 46 ans, elle est la plus jeune lauréate et la première femme française à recevoir le prix Nobel d'économie. Le comité de la célèbre récompense l'a annoncé lundi 14 octobre au matin. Esther Duflo partage ce prix avec deux hommes : Abhijit Banerjee, son conjoint, et Michael Kremer. Ils sont récompensés pour leurs travaux visant à réduire la pauvreté dans le monde. Pour la Franco-Américaine, c'est la dernière étape d'une carrière fulgurante.

Sa méthode faite d'expérimentations sur le terrain séduit

Esther Duflo enseigne aujourd'hui aux États-Unis. En 2016, elle est choisie par Barack Obama pour l'épauler à la Maison-Blanche sur les questions de développement mondial. La chercheuse a séduit les décideurs américains par une méthode faite d'expérimentations sur le terrain. Emmanuel Macron a salué la brillante carrière de celle qui n'est que la deuxième femme à obtenir cet honneur en 50 ans.

