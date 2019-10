Trois chercheurs, dont la Française Esther Duflo, décrochent le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde

La Française Esther Duflo, un Indien et un Américain ont décroché, lundi 14 octobre, le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Esther Duflo, professeure au Massachusetts Institute of Technology (MIT), est la seconde femme à obtenir le Nobel d'économie, après l'Américaine Elinor Ostrom en 2009. Les deux colauréats de la chercheuse française sont l'Indien Abhijit Banerjee, qui a cofondé un laboratoire de recherche avec Esther Duflo, et l'Américain Michael Kremer, professeur à Harvard.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N