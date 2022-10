Le prix Nobel de la paix remis à l'écrivain biélorusse Ales Bialiatski et deux organisations

Un homme et deux organisations. Le militant biélorusse Ales Bialiatski, l’ONG russe Memorial et le CCL, le Centre ukrainien pour les libertés civils, ont tous trois étés récompensés du prix Nobel de la paix. Avec, en toile de fond, l'invasion russe en Ukraine, le choix des lauréats est symbolique. "Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique, dans les trois pays voisins, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine", a déclaré Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel.

Vladimir Poutine n'est pas visé

La présidente du comité Nobel a appelé la Biélorussie à libérer Ales Bialiatski, emprisonné depuis l'été 2020. Pour la chef de l'opposition biélorusse, ce Nobel est un moyen de mettre l'accent sur sa situation. Pas de critique directe, en revanche, envers Vladimir Poutine de la part du comité norvégien. Ce dernier assure que le Nobel de la paix n'est pas dirigé à l'encontre du chef du Kremlin. La présidente du comité Nobel a cependant exhorté le régime russe à stopper la répression des militants. De son côté le centre ukrainien pour les libertés civiles, l'un des lauréats, appelle à la création d'un tribunal international afin de traduire Vladimir Poutine en justice.