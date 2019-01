Porto : les secrets d'une ville et de son vin

Dans les veines de Porto, au Portugal, coulent les eaux du Douro. Depuis des siècles, le fleuve a dessiné le visage d'une cité où se mêlent histoire et modernité. Dans ses ruelles transpire l'âme d'un pays à qui Porto a donné son nom. Mieux vaut prendre le temps de découvrir la ville, dressée sur sa colline de granite. Pour beaucoup de touristes, la visite de la ville commence de l'autre côté du Douro, par ce qui a fait la renommée de Porto. Depuis quatre siècles vieillissent des vins cultivés en amont du fleuve. "Le porto est né au XVIIe siècle et un petit peu par hasard", explique une guide. Un alcool né d'un mélange de vin et d'eau de vie, destiné à mieux supporter les longs voyages.

Une croisière sur le Douro

Un vin créé par les Anglais et aujourd'hui prisé des Français. "Les Français sont les plus grands consommateurs de Porto au monde", précise la guide. Le Douro de son côté ouvre les bras aux visiteurs, le temps d'une croisière. L'occasion de passer sous les six ponts, dont le fameux pont Eiffel qui relie les caves de porto au centre-ville.

Le JT

Les autres sujets du JT