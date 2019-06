L'histoire de Noa Pothoven est tragique. Dimanche 2 juin, cette Néerlandaise de 17 ans est morte dans une clinique des Pays-Bas après avoir cessé de s'alimenter et de boire. L'adolescente souffrait de dépression après avoir été victime de viols durant son enfance. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs médias ont relaté cette histoire, en indiquant de Noa Pothoven avait été "euthanasiée". Une "information erronée.

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1