De la Palestine sous mandat britannique à aujourd'hui, qui sont les Palestiniens et vers où ont-ils migré au fur et à mesure du temps et des conflits ? Franceinfo retrace l'histoire de ce peuple.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, la question du peuple palestinien est revenue sur le devant de la scène internationale. Mais quelles sont les origines de ses habitants, et qui sont-ils ? Les Palestiniens sont en fait issus de la population musulmane et chrétienne arabophone qui vivait sur le territoire de la Palestine sous mandat britannique, avant la création de l’État d'Israël en 1948. Franceinfo vous propose une chronologie du peuple palestinien, en vidéo et en texte.

1948, la "Nakba"

À partir de 1948 et la création de l'État juif d'Israël, les Palestiniens vont connaître ce qu'ils nomment la "Nakba", c'est-à-dire la "catastrophe" ou le "désastre" en arabe. Certains d'entre eux vont alors s'exiler. 700 000 Palestiniens vont fuir les combats qui suivent la création d'Israël et vont aller dans plusieurs directions. D'abord, il y a ces Palestiniens déplacés à l’intérieur du territoire de l’ancienne Palestine britannique. Certains partent vers la bande Gaza qui passe, à la faveur du conflit, sous contrôle de l'Egypte. D'autres se déplacent vers la Cisjordanie, que la Jordanie annexe peu après, en 1950 et certains restent en Israël, ceux qu'on va appeler les Arabes israéliens.

Ensuite, il y a les Palestiniens réfugiés dans les pays voisins. Beaucoup sont allés vers le Liban, principalement dans des camps, d'autres ont fui vers la Jordanie et vers d'autres pays arabes, comme la Syrie.

1967, une nouvelle guerre et un nouvel exode

En 1967, une nouvelle guerre éclate, la guerre des Six jours. Lors de cette guerre éclair, Israël prend le contrôle, notamment, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. De nouveau, des centaines de milliers de Palestiniens fuient vers les pays voisins (Jordanie, Liban, Syrie). De là, certains migrent pour trouver du travail en Irak et dans les pays du golfe, dont le Koweït. Cependant, depuis les guerres du Golfe de 1990 et 2003, beaucoup de Palestiniens ont quitté cette région pour revenir en Jordanie ou en Syrie.

Enfin, d'autres Palestiniens émigrent à travers le monde.

Aujourd'hui, où en est-on ?

Après tous ces exodes et migrations, où vivent les Palestiniens dans le monde de nos jours ? Il y a environ actuellement six millions de réfugiés palestiniens inscrits au programme des Nations unies destiné à leur porter assistance au Proche-Orient, mais ils sont aussi plusieurs millions non-inscrits auprès de l'ONU.

Concrètement, il y a déjà ceux qui sont présents dans la bande de Gaza (2,3 millions de Palestiniens) et en Cisjordanie (trois millions de Palestiniens), tous deux sous autorité palestinienne. Il y a aussi ceux qui vivent toujours en Israël, les Arabes israéliens qui sont environ deux millions. Ensuite, il y a la diaspora palestinienne au Proche et Moyen-Orient. On estime qu'il y a 5 millions de Palestiniens au total rien qu'en Jordanie, dont la moitié inscrite comme réfugiés. Les Palestiniens représentent plus de la moitié de la population de ce pays, où ils font véritablement partie de la société. Pour preuve, la reine Rania de Jordanie est d'origine palestinienne. On retrouve aussi des Palestiniens au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite et en Égypte.

La diaspora palestinienne s'étend aussi ailleurs dans le monde. On trouve des Palestiniens en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Australie et dans d'autres pays.