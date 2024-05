Guerre à Gaza : Israël ouvre une enquête après une frappe sur Rafah

Tollé international près le bombardement d’un camp de réfugiés à Rafah, au moins 45 personnes sont mortes dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai. L’armée israélienne a d’abord annoncé avoir visé deux responsables du Hamas avant d’ouvrir une enquête.

C’est un chaos de flammes et de cris dans la nuit. Les abris de tentes, de bois et de taules sont emportés en quelques minutes. Les secours tentent d’extraire des hommes, des femmes et des enfants. Selon les témoins, l’explosion a été soudaine et le feu a suivi. Lundi 27 mai, au lendemain de la frappe israélienne sur le camp de Rafah, dans la bande de Gaza, les déplacés déambulent dans les décombres. L’armée israélienne affirme qu’elle visait ici deux responsables du Hamas, on ne sait pas s’ils ont été tués.

Les condamnations internationales sont multiples

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est engagé à enquêter sur les faits. “Malgré nos immenses efforts de ne pas toucher des civils, une tragédie a malheureusement eu lieu, nous enquêtons sur cet incident”, a-t-il déclaré. Les condamnations viennent, ce lundi, du monde entier. Emmanuel Macron s’est dit “indigné” et a rappelé que “ces opérations doivent cesser”. Le haut-commissaire aux droits de l’Homme aux Nations unies s’est dit, lui, “horrifié”.