Gaza : Israël cible le Jihad islamique, une "déclaration de guerre totale" selon Daoud Shehab

L'un des chefs du Jihad islamique à Gaza a été tué, vendredi 5 août, par une frappe israélienne. Tsahal a visé des immeubles du centre de Gaza, suspectés d'héberger des terroristes. L'armée dit aussi avoir détruit des lance-roquettes du Jihad islamique. Pour l'État hébreux, il s'agissait d'une offensive préventive. "À nos ennemis en général, et aux dirigeants du Hamas, du Jihad islamique, je le dis : votre temps est compté", a déclaré Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense.

Une "déclaration de guerre totale contre le peuple palestinien" pour Daoud Shehab

15 combattants ont été tués, d'après Israël. Les autorités de Gaza font état de 11 morts, dont une fillette de 5 ans. Plus de 80 blessés ont été recensés dans les hôpitaux du territoire. "Les habitants hurlaient, on était horrifiés. Une bombe a atterri chez moi, dans la chambre. Heureusement, nous étions tous dans le salon, avec ma femme et mes enfants", confie un homme. Les derniers affrontements entre Israël et les organisations armées de Gaza remontaient à plus d'un an. Daoud Shehab, le chef du Jihad islamique, parle d'une "déclaration de guerre totale contre le peuple palestinien". "Nous y répondrons", a-t-il ajouté.