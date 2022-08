Nouvelles frappes sur Gaza : l'ambassadrice palestinienne en France dénonce les visées électoralistes du Premier ministre israélien

L'ambassadrice et cheffe de la mission Palestine en France Hala Abou Hassira accuse le Premier ministre israélien de frapper la bande de Gaza, non pas par crainte de violences de la part du Jihad islamique comme Israël le dit, mais pour remporter les prochaines élections de novembre.

franceinfo : Craignez-vous une nouvelle guerre, comme celle qui a tué 260 Palestiniens et 14 Israéliens l'an dernier ?

Hala Abou Hassira : Israël mène une nouvelle agression sanglante contre le peuple palestinien, contre la bande de Gaza occupée et sa population de deux millions d'assiégés depuis plus de 15 ans. Malheureusement ce scenario se répète à chaque fois qu'il y a des élections israéliennes. Il est important de rappeler le contexte. Cette nouvelle agression est dans la continuité du renforcement du régime d'apartheid imposé par l'État d'Israël contre le peuple palestinien et elle intervient dans le contexte des prochaines élections israéliennes [en novembre] qui donnent à voir la compétition et la surenchère entre l'actuel Premier ministre contre un ancien Premier ministre pour gagner une élection.

"C'est toujours en faisant couler le sang palestinien qu'on croit gagner des élections, qu'on croit faire plaisir et gagner la sympathie des colons extrémistes israéliens". Hala Abou Hassira,ambassadrice et cheffe de la mission Palestine en France franceinfo

C'est le scénario répétitif, chaque année. L'an dernier, l'agression de la bande de Gaza était une tentative de Benjamin Netanyahou de gagner les élections. Son successeur, Yaïr Lapid, fait la même chose cette année pour gagner des élections contre lui. En 24 heures déjà, Israël a assassiné 13 Palestiniens y compris une gamine de 5 ans, une grand-mère de 75 ans, une jeune artiste de 23 ans, 114 Palestiniens ont été blessés et deux millions d'habitants sont terrorisés. On manque de toute protection internationale. Israël se prend pour un Etat au-dessus des lois. Cette impunité garantie à l'État d'Israël l'encourage à commettre encore des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité.

Israël explique avoir frappé la bande de Gaza car elle craignait des représailles du Jihad islamique après l'arrestation de l'un de ses chefs. Qu'en pensez-vous ?

Quelle est la logique de justifier une agression contre le peuple palestinien par l'immobilisme d'une réaction de la part du Jihad islamique ? Israël a arrêté un leader du Jihad islamique, a attendu une réaction de la part de l'organisation et, faute d'une réaction, a décidé de frapper la bande de Gaza et de tuer les civils palestiniens. Quelle est cette logique de justification de l'assassinat d'un peuple ? De l'assassinat d'enfants ? Les pourparlers entre le Jihad islamique et Israël étaient en cours d'organisation, via le médiateur égyptien, mais Israël a anticipé les résultats de ces négociations et a décidé seul de frapper la bande de Gaza en cherchant une réaction du Jihad islamique. Comme le Premier ministre israélien actuel se dit un homme de paix en faveur de la solution à deux États, c'est le moment de s'engager sérieusement avec le leadership palestinien dans des pourparlers, dans des négociations qui nous amènent tous vers une paix juste et durable avant qu'il ne soit trop tard.

L'Union européenne appelle à un "maximum de retenue". Est-ce que cela vous rassure ?

Pas du tout. On en a assez des déclarations qui ne changent pas la réalité de l'apartheid et de l'occupation sur le terrain palestinien. Aujourd'hui, c'est le moment déjà d'assurer la protection du peuple palestinien contre l'occupation israélienne, d'arrêter l'impunité de l'État d'Israël et de rendre Israël responsable de ses crimes. C'est important d'accélérer l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre israéliens commis contre le peuple palestinien. Le moment est venu d'engager un vrai effort politique pour mettre fin à l'apartheid et à l'occupation israélienne.