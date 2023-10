Conflit Israël-Gaza : "Nous devons faire tout notre possible pour ramener les otages vivants", dit Raphaël Morav, chargé d’affaires d’Israël en France

Durée de la vidéo : 4 min

Mardi 10 octobre, 150 personnes seraient détenues par le Hamas. Présent sur le plateau du 12/13 info, Raphaël Morav, chargé d’affaires d’Israël en France, indique que les forces israéliennes font "tout [leur] possible pour ramener les otages vivants".

Pour l’heure, 900 Israéliens ont perdu la vie et 150 otages seraient actuellement retenus par le Hamas. Le groupement terroriste menace désormais de les tuer. Présent sur le plateau du 12/13 info, Raphaël Morav, chargé d’affaires d’Israël en France, estime que "c’est possible" que le Hamas mette ses menaces à exécution. "On a vu à quel point leur barbarie peut arriver avec les atrocités qu’ils ont déjà commis ces derniers jours. On prend ça sérieusement", indique Raphaël Morav qui assure que rien ne garantit que le Hamas va "traiter les otages de façon humaine".



Une offensive terrestre

Quatre ressortissants français sont parmi les victimes et 13 sont portés disparus, Raphaël Morav confirme les chiffres. Malgré les menaces, les bombardements sur la bande de Gaza se poursuivent, ce mardi. "Nous devons faire tout notre possible pour ramener les otages vivants", dit le chargé d’affaires, qui estime qu’il faut également "exterminer les forces du Hamas" et "démolir toutes les capacités du Hamas dans la bande de Gaza". "Ce n’est pas l’un à la place de l’autre", indique-t-il. Enfin, il précise qu’une offensive terrestre est prévue et qu’elle serait "imminente".