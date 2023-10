Attaque du Hamas contre Israël : la bande de Gaza sous les bombardements et en état de siège complet

Durée de la vidéo : 1 min

Coupures d’eau, d’électricité et de nourriture : Gaza est en état de siège total, mardi 10 octobre. C’est ce qu’a promis le ministre de la Défense israélien, en plus des bombardements incessants, sous lesquels vivent les deux millions d’habitants.

Les ambulances défilent devant un hôpital de la bande de Gaza. Dans le véhicule, trois jeunes enfants blessés. L'un d'eux est touché à la tête. Sur des images, une explosion frappe Gaza, et un épais nuage de fumée s'élève. Des bâtiments résidentiels ont été rasés après de nouveaux bombardements. Certains habitants ont fui en pleine nuit, et retrouvé leur maison totalement détruite. "J’ai pris la fuite à 1 h du matin avec ma femme et mon enfant. On s’est réfugiés dans un bâtiment, lui aussi pris pour cible. Tout explosait", raconte un homme.

Siège total

Les frappes s'intensifient à Gaza, depuis l'annonce d'un siège total du territoire palestinien par les forces israéliennes, lundi 9 octobre. Des quartiers sont réduits en cendres, et les secours débordés. Les civils doivent dégager eux-mêmes les blessés des décombres. Le bilan humain continue de s'alourdir. L’armée israélienne a annoncé avoir plus ou moins repris le contrôle de la frontière avec Gaza.