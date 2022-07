OTAN : les troupes françaises renforcent leur présence à l'Est

La France va renforcer sa position sur un site stratégique, situé en Roumanie. "L'armée française s'installe en Roumanie, et c'est une petite ville qui est en train de se construire ici, (…) en plein centre du pays, dans un tout petit village, en Transylvanie", explique le journaliste Clément Le Goff, en duplex depuis Cincu (Roumanie).

Protéger les frontières européennes

"Depuis quelques semaines, les militaires du génie de Besançon (Doubs) et de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) sont à pied d'œuvre jour et nuit pour construire ce qui sera bientôt la principale base de l'OTAN, au sud-est de l'Europe", poursuit le journaliste. Certains des militaires participaient, il y a encore quelques mois, à l'opération Barkhane. "Leur but, construire un camp pour 1 000 hommes, un détachement de l'OTAN avec des Français, des Roumains, mais aussi bientôt des Belges et des Néerlandais avec une mission, dissuader et protéger les frontières européennes", conclut le journaliste.