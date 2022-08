Ce que l’on sait du regain de tensions à la frontière entre le Kosovo et la Serbie

"Une atmosphère portée à ébullition" selon les mots du président serbe, Aleksandar Vucic. Les tensions entre la Serbie et le Kosovo sont montées d'un cran, dimanche 31 juillet à la frontière entre les deux pays. La police kosovare dit avoir été victime de coups de feu, des barricades ont été dressées sur des routes menant en Serbie et la circulation a été bloquée au niveau de deux postes-frontières du nord du Kosovo. Ces heurts interviennent plusieurs mois après d'intenses manifestations, qui ont duré plusieurs semaines, pour contester la politique frontalière du gouvernement kosovar. Comment expliquer cette récente escalade ? Franceinfo résume ce que l'on sait de la situation.

"La situation sécuritaire dans les municipalités du nord du Kosovo est tendue", a expliqué la mission de l'Otan au Kosovo (Kfor) dans un communiqué publié dimanche soir. La police kosovare a déclaré, dimanche, avoir été la cible de coups de feu dans le nord du pays où des barricades ont été érigées sur des routes menant en Serbie, afin de protester contre la politique frontalière du gouvernement. La police a précisé que ces tirs n'avaient fait aucun blessé.

Les deux points de passage ont été fermés à la circulation. Dimanche soir, des centaines de Serbes du Kosovo – population résidant au Kosovo ne reconnaissant pas l'autorité du gouvernement kosovar – ont massé camions, camions-citernes et autres véhicules lourds sur les routes menant aux points de passage de Jarinje, dans la ville de Leposavic, et Brnjak, deux postes-frontières du nord du pays. Une foule s'est alors installée autour des barricades, avec l'intention affichée d'y passer la nuit. Des bruits de sirène ont également pu se faire entendre pendant plus de trois heures dans la ville de Mitrovica, dans le nord du pays, selon l'agence Reuters.

A l'origine de ces tensions : les nouvelles règles d'entrée au Kosovo, qui devaient entrer en vigueur lundi, prévoyant que toute personne entrant dans le pays avec une carte d'identité serbe doive disposer d'un document temporaire pendant son séjour. A ce sujet, le Premier ministre Albin Kurti avait précisé qu'il s'agissait d'une mesure de réciprocité face à la décision de la Serbie d'en exiger autant des Kosovars qui entrent sur son territoire.

Le gouvernement kosovar avait par ailleurs donné deux mois aux Serbes du Kosovo pour remplacer les plaques d'immatriculation serbes de leurs véhicules par des plaques de la République du Kosovo.

Dans la même soirée, le gouvernement du Kosovo a finalement décidé de reporter d'un mois l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles à la frontière avec la Serbie. Elles seront finalement appliquées à partir du 1er septembre.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths