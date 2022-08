Le Kosovo reporte l'entrée en vigueur de nouvelles règles à la frontière serbe

Elles devaient entrer en vigueur lundi, et prévoient que toute personne entrant au Kosovo avec une carte d'identité serbe dispose d'un document temporaire pendant son séjour dans le pays. Ces règles ont provoqué des tensions, dimanche, dans le nord du pays où vit une minorité serbe.

Le gouvernement du Kosovo a décidé, lundi 1er août, de reporter d'un mois l'entrée en vigueur de nouvelles règles à la frontière avec la Serbie. Elles avaient provoqué des tensions, dimanche, dans le nord du pays où vit une minorité serbe. Des barricades ont été érigées et des coups de feu tirés sur la police. Ce report a été annoncé dans un communiqué du gouvernement à l'issue d'une rencontre avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Kosovo Jeffrey Honevier.

Les nouvelles règles, qui devaient entrer en vigueur, lundi, prévoient que toute personne entrant au Kosovo avec une carte d'identité serbe dispose d'un document temporaire pendant son séjour dans le pays.

Escalade verbale

Pristina avait par ailleurs donné deux mois aux Serbes du Kosovo pour remplacer les plaques d'immatriculation serbes de leurs véhicules par des plaques de la République du Kosovo. Le Premier ministre Albin Kurti avait précisé dimanche qu'il s'agissait d'une mesure de réciprocité, dans la mesure où la Serbie - qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province à majorité albanaise proclamée en 2008 - en exige autant des Kosovars qui entrent sur son territoire.

Dans un discours à la nation dimanche, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que la situation au Kosovo n'avait "jamais été aussi complexe" pour la Serbie et les Serbes qui y vivent. "L'atmosphère a été portée à ébullition", a-t-il déclaré, ajoutant que "la Serbie gagnera" si les Serbes sont attaqués. De son côté, le dirigeant du Kosovo a accusé le président serbe de déclencher des "troubles". "Les prochaines heures, jours et semaines peuvent être difficiles et problématiques", a écrit le Premier ministre kosovar sur Facebook.