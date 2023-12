Réveillon du Nouvel An : le dispositif de sécurité déployé sera "lourd" et "très circonstancié" selon le délégué national du syndicat de police Alliance - (franceinfo)

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est en général une nuit émaillée d’incidents. Interrogé par le 12/13 info, Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance, réagit sur les annonces qui viennent d’être faites par le ministre de l’Intérieur à ce sujet.

Pour le réveillon du Nouvel An, 90 000 policiers et gendarmes seront déployés dans toute la France. Selon Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance, "c’est un dispositif général extrêmement lourd et circonstancié, qui va légèrement au-delà de 2022". Dans le détail, 6 000 policiers seront mobilisés à Paris, en plus de 37 000 gendarmes et 6 000 militaires de l’opération Sentinelle. "Des hélicoptères vont survoler certains quartiers. Il va y avoir des visites des communs pour voir s’il y a présence de mortiers ou d’armes par destination", précise Éric Henry, pour qui les deux dispositifs à Paris et sur le territoire national sont "complémentaires". Des agents seront également présents "au bord des routes" et "aux abords des transports en commun" pour effectuer des contrôles.

Des drones au-dessus de Paris

Interrogé sur l’utilisation des drones au-dessus de Paris, Éric Henry rappelle que son syndicat s’y est déjà montré "favorable". "C’est une aide non négligeable à l’enquête judiciaire. Ça permet via la captation d’images d’objectiver des infractions pour pouvoir identifier et appréhender les auteurs de délits et de crimes et de les remettre à la justice. Ce sont aussi des outils très intéressants en termes de prévention relative aux manifestations en tout genre", assure-t-il, appelant à "généraliser" leur usage. Éric Henry a également rappelé qu’"environ 75 attentats ont été déjoués depuis 2012, et 46 depuis 2017".