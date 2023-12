C. Adriaens-Allemand, L. Franchineau, K. Douti, M-A. Belderrain, B. Véran, N. Berthier, C. Gadelorge, L. Viannay

Réveillon du Nouvel An : des astuces pour un repas moins cher et anti-gaspi - (France 2)

À quelques jours du réveillon du Nouvel An, des enseignes cassent les prix de certains produits, pour permettre aux consommateurs de concocter un repas anti-gaspi.

Pour le réveillon de la nouvelle année, de nombreuses enseignes proposent des tarifs réduits afin de pousser les consommateurs à concocter des plats à partir de produits qui allaient être jetés à la poubelle. La pâtisserie La Meringaie, spécialisée dans les pavlovas, utilise l’application Too Good To Go sur laquelle elle peut vendre ses produits à prix cassés. "C’est très intéressant financièrement, c’est des produits qui sinon seraient jetés. Donc ça évite le gaspillage et ça permet de passer un réveillon à petit prix", assure une cliente.

Entre 30 et 50 % de réduction

L’entreprise Willy anti-gaspi revend elle aussi des invendus avec de gros rabais. Jonathan Negrin, cofondateur de l’entreprise, explique qu’ils proposent "les produits que les supermarchés ne veulent plus, à super prix entre - 30 et - 50 %". Certains supermarchés, proposent également des rabais sur les produits donc la date limite de consommation est dépassée ou s’apprête à l’être.