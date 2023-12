Réveillon du Nouvel An : après le bassin d’Arcachon, la Normandie concernée par l’interdiction de consommation d’huîtres

Après celles du bassin d’Arcachon, des huîtres de Normandie sont désormais interdites à la commercialisation et à la consommation. Les producteurs estiment leurs pertes à plusieurs millions d’euros.

Un sentiment d’injustice et de colère. Après les huîtres du bassin d’Arcachon (Gironde), celles du Calvados et de la Manche sont également interdites à la consommation. Un coup de massue, à quelques jours du réveillon. Un ostréiculteur girondin a porté plainte contre le Siba, le réseau d’assainissement des eaux usées du bassin d’Arcachon. "On ne peut pas qualifier ça de fatalité. (…) Qu’il pleuve beaucoup, longtemps ou pas, on doit être capable de gérer", estime-t-il.

Plus de 8 millions d’euros de perte

Après les nouvelles interdictions, toute la filière française est désormais inquiète. Les ostréiculteurs du bassin de Thau, dans le département de l’Hérault, se veulent rassurants. "Les consommateurs risquent de faire un amalgame entre le site de production du bassin d’Arcachon, puis la Méditerranée. (…) Après, c’est à nous d’expliquer que chaque site de production est complètement différent", explique l'un d'eux. Les producteurs du bassin d’Arcachon estiment pour le moment leurs pertes à plus de 8 millions d’euros.