Nouvel An 2022 : face à la situation sanitaire, le préfet de l'Hérault renforce les restrictions

Le préfet du département de l'Hérault, Hugues Moutouh, a renforcé les restrictions pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. "Pour le moment, tout se passe bien, nous avons mobilisé 400 forces de sécurité intérieure. Nous n'avons pas de rassemblement festif dans les espaces publics. J'ai pris un arrêté d'interdiction de consommation d'alcool et de tirage de feux d'artifices dans le département", explique Hugues Moutouh.



Aucun signalement dans l'Hérault

Durant le réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre auront deux missions : faire respecter l'ordre et les mesures sanitaires. "On a la possibilité d'aller dans les restaurants et les bars en respectant les critères du pass sanitaire et de la distanciation sociale. Pour l'instant, nous n'avons pas de signalement particulier [...] la situation sanitaire est préoccupante mais sous contrôle dans la mesure où nous n'avons pas atteint un seuil particulièrement alarmiste en matière d'occupation des lits de réanimation", ajoute le préfet de l'Hérault.