2020 : retour sur cette année exceptionnelle

Un jour, la ville et la vie ont changé de décor. L'homme disparaît dans le silence du confinement. Les commerces, les restaurants ferment, le temps s'arrête, c'est le nouveau visage de la France. La nature a repris le dessus, l'herbe pousse à travers le ciment et les oiseaux se font à nouveau entendre. Les canards traversent le périphérique sous bonne escorte et dans les calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône), le rorqual ose s'approcher des côtes.



Protéger les plus faibles

Puis l'espace et le temps sont devenus limités : sur les plages, les touristes doivent s'organiser pour croquer quelques heures de liberté. La liberté est à reconquérir, il faut apprendre les gens barrières. Le quotidien est bouleversé, en témoigne les supermarchés bondés et les rayons dévastés. Le masque fait désormais partie du décor, la vie s'inscrit derrière un masque ou une vitre pour protéger les plus faibles.

Le JT

Les autres sujets du JT