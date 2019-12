Réveillon du 31 décembre : les Champs-Elysées sous haute surveillance

Les festivités débuteront dès 23 heures sur les Champs-Elysées (Paris). Pour le réveillon du 31 décembre, 300 000 personnes sont attendues sur la plus belle avenue du monde. Au programme : un spectacle son et lumière, suivi du traditionnel feu d'artifice. "Avec autant de monde, la sécurité est maximale. Aucune voiture aux alentours, des barrages filtrants, des fouilles de sacs systématiques, les pétards et les boissons alcoolisées seront interdits dans l'enceinte du périmètre", rapporte le journaliste Ignacio Bornacin depuis les Champs-Elysées. De leur côté, les commerçants ont dû ranger leurs terrasses.

Des militaires de l'opération Sentinelle en renfort

Les forces de l'ordre resteront sur place au moins jusqu'à trois heures du matin. "La principale crainte du ministre Christophe Castaner, c'est le risque terroriste toujours présent la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est pourquoi 100 000 policiers et gendarmes seront déployés partout sur le territoire, épaulés par le dispositif militaire Sentinelle", conclut Ignacio Bornacin.

Le JT

Les autres sujets du JT