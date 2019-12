Réveillon : les Champs-Élysées sous haute surveillance

Mardi 31 décembre, le dispositif sécuritaire est très important sur les Champs-Élysées. "Il va falloir canaliser entre 200 000 et 300 000 personnes. La seule mesure pour le moment visible est l'interdiction de stationner. Mais le dispositif va progressivement monter en puissance. À partir de 17 heures, la circulation automobile sera interdite et des barrières métalliques seront mises en place", explique le journaliste Carol Cuello.

100 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France

Les passants seront fouillés systématiquement pour entrer sur les Champs-Élysées et auront interdiction de transporter de l'alcool, des bouteilles en verre, ou des pétards. "Sur les Champs- Élysées, il y aura 8 000 forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Sur toute la France, près de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, avec en renfort, des militaires et des pompiers", conclut le journaliste.

