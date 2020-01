31 décembre : un réveillon solidaire à la Butte-aux-Cailles

Des personnes isolées qui peuvent faire la fête comme tout le monde, tel était le but d'une association pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Géraud de Vallavieille, organisateur du réveillon solidaire de la Butte-aux-Cailles (Paris, 13e) explique sa démarche. "Ce sont des personnes assez différentes, on a des personnes qui habitent autour de Paris ou dans Paris en situation de précarité, on a des personnes isolées et il y a des personnes de la rue que nous accompagnons à travers différentes actions toute l'année", explique-t-il.

Moment de partage

Important donc de se retrouver au Nouvel An ? "C'était important aussi, car ce sont des retrouvailles avec des personnes que l'on a invitées, que l'on voit toute l'année à travers des maraudes ou des dîners solidaires. C'est l'occasion de se retrouver dans un moment plus festif avec de la nourriture de plus grande qualité et dans une salle. On a mis les moyens pour que ce soit un moment de fête", détaille Géraud de Vallavieille. Un chef pâtissier avait offert le dessert pour ce réveillon et tout le quartier avait mis la main à la pâte.