Réveillon : un dimanche au marché

Sur le marché de Notre-Dame à Versailles (Yvelines), à 24 heures de la Saint-Sylvestre, on se bouscule, c'est la ruée. 30 minutes d'attente pour acheter des homards et des langoustes. "On a une très grosse matinée, on a encore la journée de demain [lundi 31 décembre] qui va être une très grosse journée et après, c'est le repos", explique Fernand Mateus, poissonnier, qui souligne tout de même que les gens semblent "un peu moroses". "Il faudrait qu'ils arrêtent maintenant, qu'ils nous laissent travailler", ajoute-t-il en parlant des "gilets jaunes". Le sujet est dans tous les esprits. "Je me dis qu'ils sont dans des carrefours, qu'ils font la fête et qu'ils défendent notre cause", répond de son côté une cliente du marché.

Un réveillon presque comme les autres

Beaucoup sont déjà dans l'esprit du réveillon. "En entrée saumon et foie gras, ensuite poularde, ensuite fromages et puis en dessert, bûche de Noël", liste un client. "Champagne ou un très bon crémant", ajoute une autre cliente pour accompagner cette soirée de fête. Cette année, ce sera donc un réveillon presque comme les autres.







