Nouvel An 2019 : la fête sur les Champs-Élysées

Explosion de joie à minuit sur les Champs-Élysées, à Paris, pour célébrer la nouvelle année. Un moment intense. "On souhaite meilleurs voeux à toute la France, plein de bonheur, plein de réussite", lance un jeune homme, entouré de ses amis, au micro de France 2. "C'est incroyable et Paris est magnifique", surenchérit un touriste, coupe de champagne à la main.

Aucun incident

Sur la plus belle avenue du monde, 250 000 personnes sont venues célébrer la nouvelle année, et admirer le spectacle pyrotechnique, dans une ambiance très festive et bon enfant. L'avenue était encadrée d'un dispositif de sécurité très important. 12 000 policiers avaient été déployés rien que dans la capitale pour l'occasion. Seuls 200 "gilets jaunes" s'étaient donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Aucun incident n'est à déplorer.

Le JT

Les autres sujets du JT