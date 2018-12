Champs-Élysées : un réveillon sous haute sécurité

Depuis une heure, c’est la règle sur les Champs-Élysées, une fouille systématique de chaque spectateur par des agents en orange. Et manifestement, la plupart sont rassurés."Ça limite les risques, ça fait plaisir de voir qu’on peut venir en toute sécurité", confie un spectateur. Entre risque terroriste, manifestations de "gilets jaunes" et possible présence de casseurs, les policiers ne veulent prendre aucun risque.

148 000 membres des forces de l’ordre sur toute la France

"Ne peuvent pas rentrer ce soir sur les Champs-Élysées tout ce qui est pyrotechnie, tout ce qui peut représenter un danger. C’est la même logique que sur une fan zone, dans un stade. Ce sont les mêmes mesures de précaution qui sont prises", indique Marc Cherrey, commissaire divisionnaire. Dans la capitale, 12 000 forces de sécurité sont mobilisées pour la soirée. Depuis 16 heures, impossible de circuler sur les Champs-Élysées mais aussi de se garer jusqu’au Trocadéro et la tour Eiffel. Sur toute la France, 148 000 membres des forces de l’ordre sont déployés lundi 31 décembre pour sécuriser la nuit du réveillon.

