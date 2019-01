Baignade : les "givrés" du 1er janvier

Crier pour se donner du courage. Du courage, il faut à ces baigneurs du Nouvel An. Mardi 1er janvier, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), l'eau était à 14°C. "Elle est super bonne. Il y a plus de monde que l'été, c'est bizarre", s'étonne une baigneuse tout sourire. Un plus frileux raconte : "je n'ai pas pu rester plus de deux minutes". Un peu plus frisquet à Malo-les-Bains (Nord), la mer ne dépasse pas les 10°C.

Plongeon déguisé

Mais pas de quoi décourager les "givrés" comme ils s'appellent. Des garants de la baignade déguisée. Pour cela, on peut compter sur Obélix, et la petite sirène. "On va rentrer dans l'eau. On va d'abord mettre les pieds, les genoux, les hanches, la taille et si on peut l'intégralité", s'amuse-t-elle. À Annecy (Haute-Savoie), le lac est à 6°C. Mais il parait que cette eau gelée libère les endorphines, les fameuses hormones du bonheur.