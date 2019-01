VIDEO. Nouvel An : le monde entier fête le passage en 2019

De New York à Berlin, en passant par Madrid et Rio de Janeiro, toute la planète a célébré le bpassage à 2019 à grand renfort de feux d'artifices, de musique et de spectacles son et lumière. C'est dans le froid et sous la pluie que des milliers des New-Yorkais ont célébré l'arrivée de la nouvelle année avec un gigantesque feu d'artifice au carrefour emblématique de Times Square, seulement réchauffés par les performances de Christina Aguilera, Sting et Snoop Dogg.

Un réveillon sous surveillance

Les célébrations du Nouvel An se sont accompagnées parfois de mesures de sécurité exceptionnelles en raison des risques d'attentat ou de violences urbaines. Ainsi à Madrid, seules 20 000 personnes ont été autorisées à se masser sur la célèbre place de la Puerta del Sol pour gober douze grains de raisins aux douze coups de minuit, comme le veut la tradition.

La France fêtait aussi le passage à la nouvelle année sous haute surveillance, après un attentat terroriste à Strasbourg mi-décembre, et des craintes de débordements provoqués par des "gilets jaunes", dont la mobilisation a toutefois fortement décru ces derniers jours. Douze mille policiers étaient déployés à Paris, et 148 000 dans l'ensemble du pays, et aucun incident majeur n'a été signalé.

Du spectacle dans le ciel

Pour marquer le début de cette année 2019, Sydney, la principale ville d'Australie, a déclenché le plus grand feu d'artifice jamais tiré au-dessus de son emblématique baie. Il a enflammé pendant 12 minutes le ciel pour le plus grand plaisir d'un million et demi de spectateurs, avec en arrière-plan le célèbre opéra.

A Hong Kong, des centaines de milliers de fêtards se sont massés sur les rives du port de Victoria pour un feu d'artifice de dix minutes, pour la coquette somme de 1,57 million d'euros.