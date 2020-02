Recyclage : en Norvège, on respecte la consigne

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Norvège, on paie ses canettes et bouteilles en plastique un peu plus cher, mais on les rapporte systématiquement à la consigne. "Tout ce qui peut être rendu, je le rends. Je récupère tout et je l'apporte dans cette consigne automatique lorsque mon sac est plein", explique une cliente. En échange, un ticket convertible en espèces ou en bon d'achat est remis au client. Résultat : en Norvège, on recycle 97% des bouteilles en plastique, bien au-delà des objectifs fixés par l'Union européenne. "Chaque pays de l'Union européenne doit retourner 77% de toutes ses bouteilles en 2025 et 90% en 2029. Et nous pensons que la seule façon d'y parvenir est de mettre en place des systèmes de consigne", estime Harald Henriksen, directeur de TOMRA Collection Solutions, qui œuvre au recyclage de ces déchets.

Moins de 60% de bouteilles recyclées en France

Les machines de déconsignation installées à travers tout le pays ont permis de collecter 1,1 milliard de bouteilles et canettes en plastique en 2018. Producteurs et distributeurs ont créé des usines entièrement dédiées à la consigne. Ici on trie, on compacte et on recycle. "Le plastique a un très bon rendement. Vous utilisez moins d'énergie pour produire le plastique tant que vous le maintenez hors de la nature", assure Kjell Olav A. Maldum, directeur général de Infinitum, lui aussi investi dans ce modèle de recyclage. Chaque nouvelle bouteille plastique contient 10% de matériau recyclé. Une proportion qui devrait encore augmenter. En France, avec moins de 60% de bouteilles plastiques recyclées, on est loin de ce modèle d'économie circulaire. Encore plus loin encore d'un système de consigne généralisée, dont le projet a été repoussé à 2023.