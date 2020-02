VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "MBS, prince d'Arabie", portrait de celui qui règne sur l'Arabie saoudite

Tout-puissant prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, appelé par ses initiales "MBS", se trouve, à 34 ans, à la tête d'un pays qui possède d'immenses réserves pétrolières, pèse sur l'économie mondiale, détient les principaux lieux saints de l'islam et est le premier acheteur d'armes du monde.

Dans le documentaire MBS, prince d'Arabie, le réalisateur Antoine Vitkine retrace et décrypte l'ascension fulgurante de cette incontournable et controversée figure politique, grâce aux nombreux documents d'archives et aux confidences d'intervenants de premier plan, opposants au régime ou diplomates. Un film à voir en avant-première samedi 8 et dimanche 9 février sur notre site franceinfo.fr.

Tantôt réformateur, tantôt tyrannique

Ce prince, allié de l'Occident, est un mystère. Accusé de l'assassinat barbare du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, d'avoir fait kidnapper le Premier ministre libanais Saad Hariri, engagé dans une guerre sanglante au Yémen, Mohammed Ben Salmane est aussi un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme et mène des réformes qui changent le visage de son Royaume, comme l'octroi du permis de conduire aux femmes ou encore la réouverture des cinémas. Ce film raconte l'étonnant parcours de ce prince impétueux, ses trahisons, ses coups de force, ses audaces et ses projets fous.

Le documentaire MBS, prince d'Arabie est également diffusé mardi 11 février à 20h50 dans "Le Monde en face", sur France 5.