Arabie saoudite : les femmes peuvent désormais prendre le volant après la levée de l'interdiction

Le royaume ultraconservateur met fin à une interdiction unique au monde et longue de plusieurs décennies.

C'est officiel. A compter de ce dimanche 24 juin, les femmes ont désormais le droit de conduire en Arabie saoudite, après des décennies d'une interdiction unique au monde. Il s'agit là d'une réforme historique pour le royaume ultraconservateur, qui a déjà autorisé l'ouverture de salles de cinéma et la tenue de concerts mixtes.

Un vaste plan de modernisation inspiré par le prince héritier

Annoncée en septembre 2017, cette décision inspirée par le prince héritier Mohammed ben Salmane fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Elle met fin à une interdiction devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes, décrié à travers le monde.

Une Saoudienne au volant d'une voiture pour se rendre au travail à Jeddah (Arabie saoudite), dimanche 24 juin. (ZOHRA BENSEMRA / X90036)

Cette journée est attendue depuis longtemps par les Saoudiennes et des milliers de conductrices pourraient prendre le volant. Pour beaucoup de femmes, saoudiennes ou expatriées, cette mesure permettra de réduire leur dépendance à l'égard des chauffeurs privés ou des hommes de leurs famille, entraînant du même coup des économies financières.

Trois millions de femmes pourraient obtenir une licence d'ici 2020

Plus tôt en juin, le royaume a délivré les premiers permis de conduire à des femmes. Certaines ont échangé leur permis étranger contre un permis saoudien après avoir passé un test. Au total, quelque trois millions de femmes pourraient se voir attribuer une licence et commencer à conduire d'ici 2020, selon le cabinet de consultants PricewaterhouseCoopers (en anglais). Des auto-écoles pour femmes ont d'ailleurs vu le jour dans des villes comme Ryad et Djeddah et certaines apprennent à dompter des Harley Davidson, une scène encore inimaginable il y a un an.

Côté économique, les retombées peuvent être bénéfiques, selon des experts. La levée de cette interdiction devrait stimuler l'emploi des femmes, et, selon une estimation de Bloomberg, ajouter 90 milliards de dollars à l'économie d'ici à 2030. Pendant des décennies, les conservateurs se sont servis d'interprétations rigoristes de l'islam pour justifier l'interdiction de conduire, certains allant même jusqu'à dire que les femmes ne sont pas assez intelligentes pour être derrière le volant.

Les restrictions restent nombreuses pour les femmes

Mais nombre de femmes craignent de rester la cible des conservateurs dans un pays où les hommes gardent le statut de "tuteurs" et décident à leur place. En effet, les Saoudiennes doivent sortir voilées restent soumises à de strictes restrictions : elles ne peuvent ni voyager, ni étudier, ni travailler sans autorisation de leur mari ou d'un homme de leur famille, ni manger seules dans un restaurant.

L'enthousiasme créé par l'annonce des réformes semble être entaché par une vague de répression contre les militantes qui se sont entre autres longtemps opposées à l'interdiction de conduire. Selon les autorités, neuf de plus d'une dizaine de personnes arrêtées, dont des femmes, sont toujours en prison. Elles sont accusées d'atteinte à la sécurité du royaume et d'avoir aidé les "ennemis" de l'Etat.