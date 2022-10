L'avion, l'hôtel et des billets pour assister aux matchs, le tout gratuitement. Le Qatar ne se refuse rien pour garnir ses stades à un mois de sa Coupe du monde de football et va jusqu'à proposer un service "tous frais payés" à des supporters. C'est le cas de Jonathan, président du groupe "Ultra Belgique", qui a décliné l'offre : "Non, ils ont essayé de me vendre du rêve, mais cela n'a pas marché."

Le supporter avait été contacté par mail, puis relancé par téléphone. L'approche a encore été plus loin pour Joseph, membre des "Irrésistibles Français". La proposition est venue de l'un des membres de son entourage, qui a servi d'intermédiaire. "Il m'a dit que j'avais un profil intéressant, mais il ne m'a pas parlé de toute l'organisation derrière, décrit Joseph, qui a finalement refusé, même s'il l'admet : On a beau avoir beaucoup de principes, quand on a ce type de proposition, cela fait réfléchir."

"Il faut que les gens là-bas se mettent dans le crâne que la passion, cela ne s'achète pas." Jonathan, président du groupe "Ultra Belgique" à franceinfo

Les invitations semblent cibler des supporters réguliers, si possible actifs sur les réseaux sociaux, ou alors des dirigeants d'associations, comme Hervé Mougin, le président des "Irrésistibles". Lui, ira bien au Qatar mais refuse d'y être invité : "Pour moi, la démarche est complètement différente. Aujourd'hui, moi, je n'y vais pas parce qu'invité par l'organisateur, pour que derrière je me sente obligé de faire des courbettes ou de lui faire une communication positive."

Le problème, ajoute Hervé, c'est que l'on veuille remplir des stades à grands frais alors que la population locale, voire les ouvriers qui ont construit les stades, seraient plus à même de garnir les tribunes.

Le Comité suprême pour la Livraison et l'Héritage de la Coupe du monde au Qatar a reconnu ce jeudi 20 octobre avoir créé un réseau de supporters pour communiquer avec les fans du monde entier. Il s'agit de "450 fans leaders", issus de 59 pays, qui, "pour les remercier" ont pu "désigner personnellement une sélection de supporters" invités à participer à la cérémonie d'ouverture du Mondial.