Reportage Attaque de l'Iran contre Israël : des Jordaniens témoignent d'"une nuit terrifiante"

L'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles en direction d'Israël dans la nuit de samedi à dimanche, dont certains se sont écrasés en Jordanie après avoir été interceptés par l'armée.

Dans le ciel de la Jordanie, la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril a été marquée par le bruit des drones et missiles iraniens lancés contre son voisin, l'État hébreu. Au cours de la nuit, les autorités du royaume ont intercepté des "engins volants" durant l'attaque iranienne sur Israël. Des débris sont tombés "dans plusieurs endroits" sans faire de blessés, a indiqué le gouvernement.

Un morceau de missile s'est écrasé dans le quartier de Marj Al-Hamam, au sud de la capitale Amman, déclenchant des scènes de panique. "Ça a été une nuit terrifiante pour nous, décrit Ismail, un habitant du quartier. C’est la première fois que quelque chose comme ça se produit en Jordanie. Les enfants ont eu peur et se sont cachés à l'intérieur des maisons. Au bout d’un long moment, la police et les autorités sont arrivées pour enlever les restes du missile au sol."

Les forces armées jordaniennes "feront face à toute menace ou violation mettant en danger la sécurité et la sûreté du pays, de ses citoyens, de son espace aérien et de son territoire, d'où qu'elle provienne et avec tous les moyens disponibles", a prévenu le gouvernement, qui n'a pas décrété l'état d'urgence.

Un risque d'escalade régionale

Ce qu'a connu la Jordanie est une escalade militaire qui pourrait entraîner la zone entière dans une dangereuse guerre régionale, estime l'expert militaire Omar al-Raed : "Cette attaque iranienne a placé la région et l’Iran dans une confrontation directe avec les États-Unis et Israël, et a rendu désormais très difficile tout dialogue pour une résolution de la crise sans escalade militaire."

La Jordanie est elle-même intervenue pour défendre Israël lors des frappes de l'Iran. "Nous sommes dans un renversement des paradigmes", a pour sa part analysé Sarah Fainberg, chercheuse spécialiste du Proche-Orient sur franceinfo dimanche. Il s'agit d'"un événement historique", puisque la Jordanie est un pays arabe sunnite, qui a donc protégé une population civile israélienne en interceptant des missiles et drones iraniens, développe la spécialiste. Pour elle, cette intervention traduit "la mise en œuvre d'une coopération de défense, développée sous le manteau depuis 20 à 30 ans". Cette alliance défensive va permettre à Israël "d'étudier toutes les options de réponses face à l'Iran", observe Sarah Fainberg.