Prise de Kaboul par les talibans : "Ceux qui avaient pris un mode de vie occidental vont être sévèrement punis", prévient l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU

"À Kaboul, il y a toute une génération, qui a été élevée dans le rêve occidental, et qui va devoir faire son deuil", a estimé dimanche 15 août sur franceinfo le général Dominique Trinquand, expert en relations internationales et ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, alors que les talibans ont pris le palais présidentiel à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et que le président Ashraf Ghani a fui son pays. "C'est donc la victoire des extrémistes musulmans qui vont mettre en place la charia", ajoute-il.

franceinfo : Quel regard portez-vous sur cette victoire des fondamentalistes ?

Dominique Trinquand : Cette victoire des fondamentalistes est d'abord et avant tout le résultat de la faiblesse du gouvernement afghan, qui n'a pas été capable de mettre en place, malgré les vingt années de fourniture par les Occidentaux de moyens financiers et d'éducation, un régime capable de résister aux talibans. C'est donc la victoire des extrémistes musulmans qui vont mettre en place la charia. À Kaboul, il y a toute une génération qui a été élevée dans le rêve occidental qui va devoir faire son deuil.

Il y a le cas de l'armée afghane, qui n'a pas opposé de résistance. Comment expliquer cette débâcle ?

Avant que nous parlions de cette attaque des talibans, l'armée afghane devait être de 300 000 hommes. Finalement, tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'a jamais été composée que de 85 000 membres.

"Les armements qui leur avaient été fournis par les Américains ont disparu. Donc, on voit qu'il y a depuis longtemps une fuite de l'armée afghane pour alimenter les talibans, et un manque de volonté de se battre." Dominique Trinquand, expert en relations internationales à franceinfo

Ce n'est pas vrai de toutes les unités, mais c'est vrai d'une majorité d'entre elles. Les militaires se disaient "pourquoi combattre pour un gouvernement qui n'a pas envie de rester avec nous ?", et on le voit bien avec la fuite du président afghan.

C'est donc un retour à la case départ ?

Oui, probablement. Alors, les talibans ont-ils évolué ? On parle de ceux qui sont à Doha, qui ont probablement évolué, qui sont capables de négocier. Pourtant, le taliban de base, dans certaines régions, reste extrêmement rustique, et applique la charia brute. Il est certain qu'à Kaboul, ceux qui avaient pris un mode de vie occidental vont être sévèrement punis. On le voit déjà avec les femmes qui font la queue devant les distributeurs de monnaie pour retirer l'argent qu'elles avaient pu gagner en montant un business, puisque maintenant, ça leur sera interdit.